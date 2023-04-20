Архангельские работодатели приемлют смайлики в деловой переписке

Большинство рекрутеров к смайлам и эмодзи в письмах от соискателей относится спокойно. Опрос представителей работодателей показал, что только каждый десятый из них негативно относится к смайлам и эмодзи в резюме, сопроводительных письмах и переписке по поводу трудоустройства. Большинство реагирует спокойно (62%), каждый четвертый — положительно.



7 из 10 работающих архангелогордцев используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам: 15% — часто, 56% — иногда.



Не приемлют подобных вольностей 29% опрошенных. Мужчины — чаще женщин (33 и 25% соответственно). Люди старше 45 лет — чаще тех, кто моложе (33 и 26%).



Отношение к смайлам и эмодзи в рабочей переписке по большей части нейтральное (61% респондентов). Положительно оценивает присутствие смайлов в служебных сообщениях каждый четвертый («Позволяют передать эмоции и коннотацию, когда нет возможности видеть выражение лица собеседника»), отрицательно — только каждый одиннадцатый («В рабочих вопросах смайлы неуместны»).



Мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 5% соответственно). Россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. — больше, чем тех, чей заработок ниже (12 и 7%): «Раздражают любые смайлы, если это не олдфаговые символы типа скобочки».