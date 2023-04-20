Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские работодатели приемлют смайлики в деловой переписке

Большинство рекрутеров к смайлам и эмодзи в письмах от соискателей относится спокойно. Опрос представителей работодателей показал, что только каждый десятый из них негативно относится к смайлам и эмодзи в резюме, сопроводительных письмах и переписке по поводу трудоустройства. Большинство реагирует спокойно (62%), каждый четвертый — положительно.

 7 из 10 работающих архангелогордцев используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам: 15% — часто, 56% — иногда.

 Не приемлют подобных вольностей 29% опрошенных. Мужчины — чаще женщин (33 и 25% соответственно). Люди старше 45 лет — чаще тех, кто моложе (33 и 26%).

 Отношение к смайлам и эмодзи в рабочей переписке по большей части нейтральное (61% респондентов). Положительно оценивает присутствие смайлов в служебных сообщениях каждый четвертый («Позволяют передать эмоции и коннотацию, когда нет возможности видеть выражение лица собеседника»), отрицательно — только каждый одиннадцатый («В рабочих вопросах смайлы неуместны»).

 Мужчин смайлы и эмодзи в рабочей переписке раздражают чуть чаще, чем женщин (12 и 5% соответственно). Россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. — больше, чем тех, чей заработок ниже (12 и 7%): «Раздражают любые смайлы, если это не олдфаговые символы типа скобочки».

20 май 08:17 | : Будни

Главные новости


Милости просим. Опыт турдеевского собачьего приюта
Израиль – не Архангельск. На заметку отъезжающим

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (218)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20