Участники форума в САФУ получили благословение от митрополита

    Всероссийский научно-практический семинар «Самоедская духовная миссия XIX века: сохранение и актуализация духовно-нравственного и историко-культурного наследия» прошел в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова 24 сентября.

    Поучаствовал в событии замглавы епархиального образовательного отдела священник Михаил Юров. Он передал ученым и студентам благословение и добрые пожелания от митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия.

    «Изучение прошлого дает нам ключ к осознанному настоящему, — отметил отец Михаил. — А осознанное настоящее позволяет с перспективой смотреть в будущее. Особенно это актуально в сегодняшний век. Когда мы обращаемся к прошлому, речь идет, прежде всего, о поиске смыслов».

    Отметим, форум посвящен 200-летию начала духовной миссии «по просвещению самоедов светом христианской веры».

    Духовная миссия осуществлялась в ненецких тундрах в 1825–1830 гг. под руководством настоятеля Антониево-Сийского монастыря архимандрита Вениамина (в миру Василия Никифоровича Смирнова).

    Цель проведения научно-практического семинара — изучение и представление наследия самодийской (самоедской) духовной миссии XIX века, ее влияния на культурное, языковое развитие и просвещение ненецкого народа, в сохранении наследия миссии и введении результатов его изучения в научный оборот. 

25 сентябрь 09:07 | : Будни / Верую

