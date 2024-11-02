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Архангельский священник выступил с докладом в СГМУ по религиозной психотерапии

Глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев выступил на научно-практической конференции в Северном государственном медицинском университете. На форуме, посвященном памяти профессора И.Д. Муратовой, рассмотрели современные тенденции психиатрической помощи.

    Отец Кирилл посвятил свой доклад теме «Духовная составляющая психического здоровья».

    «В выступлении поразмышлял о двух взглядах в психиатрии и психологии на тему духовности, — прокомментировал свое выступление священник. — Одни специалисты указывают на духовный аспект как сферу ответственности психиатрии, другие же отмечают, что эта сфера не входит в компетенцию психологии и психиатрии. Я говорил о роли священника в деле помощи душевнобольным людям, о взаимодействии с врачами-психиатрами».

    Отец Кирилл напомнил, что, по словам митрополита Антония Сурожского, священник не должен быть психотерапевтом, но он должен иметь какие-то познания о том, как проявляется душевная болезнь. Важно, чтобы священник был в состоянии различить, где болезнь, а где подлинный мистический опыт.

    Также священник Кирилл Кочнев в своем докладе опирался на мысли Виктора Франкла, который отмечал, что цель психотерапии — делать душу здоровой, а цель религии — спасать душу.

    Кроме того, клирик рассказал о работе «Школы любящих родителей» при Успенском храме Архангельска.                       


14 ноябрь 09:21 | : Будни / Верую

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