Архангельские соцработники обещали заключенному путевку в жизнь

Отбывающий наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области обратился к сотрудникам группы социальной работы и пенитенциарной пробации учреждения оказать ему содействие в трудоустройстве. Вопрос был решен при поддержке организации, с которой подписано соглашение о взаимодействии в рамках закона о пробации.

Осужденный Артемий П. освобождается в конце сентября и после выхода планирует проживать в Архангельске. В ходе индивидуальной беседы с социальным работником мужчина рассказал, что является единственным родителем малолетней дочери, которая в настоящее время находится в социальном учреждении и он очень хочет вернуть ее домой и заниматься воспитанием. С жильем у него проблем нет, а вот с работой есть определенные сложности, а для того, чтобы забрать ребенка ему необходимо иметь постоянную работу и заработок.

Сотрудники ИК-1 обратились к администрации ООО «Ластола» с просьбой рассмотреть кандидатуру осужденного на одну из имеющихся рабочих вакансий. Для знакомства с ним в учреждении состоялась встреча с потенциальным работодателем, который рассказал актуальную информацию о трудоустройстве на подходящую отбывающему наказание должность слесаря - сантехника, условиях работы и заработной плате. Важным моментом разговора с директором по персоналу организации стала возможность в бесплатном предоставлении няни на период работы «отца-одиночки». Осужденный после собеседования дал свое согласие.

Стоит отметить, что трудоустройство - важнейший аспект на пути исправления осужденных и недопущения совершения ими повторных преступлений. Оказание помощи сотрудниками исправительных учреждений дает больше шансов, что осужденный сделает правильный выбор в сторону законопослушного поведения.