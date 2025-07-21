Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские соцработники обещали заключенному путевку в жизнь

Отбывающий наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области  обратился к сотрудникам группы социальной работы и пенитенциарной пробации  учреждения оказать ему содействие в трудоустройстве. Вопрос был решен при поддержке организации, с которой подписано соглашение о взаимодействии в рамках закона о пробации. 

 Осужденный Артемий П. освобождается в конце сентября и после выхода планирует проживать в Архангельске. В ходе индивидуальной беседы с социальным работником мужчина рассказал, что является единственным родителем малолетней дочери, которая в настоящее время находится в социальном учреждении и он очень хочет вернуть ее домой и заниматься воспитанием. С жильем у него проблем нет, а вот с работой есть определенные сложности, а для того, чтобы забрать ребенка ему необходимо иметь постоянную работу и заработок. 

Сотрудники ИК-1 обратились к администрации ООО «Ластола» с просьбой рассмотреть кандидатуру осужденного на одну из имеющихся рабочих вакансий. Для знакомства с ним в учреждении состоялась встреча с потенциальным работодателем, который рассказал актуальную информацию о трудоустройстве на подходящую отбывающему наказание должность слесаря - сантехника, условиях работы и заработной плате. Важным моментом разговора с директором по персоналу организации стала возможность в бесплатном предоставлении няни на период работы «отца-одиночки». Осужденный после собеседования дал свое согласие.  

Стоит отметить, что трудоустройство - важнейший аспект на пути исправления осужденных и недопущения совершения ими повторных преступлений. Оказание помощи сотрудниками исправительных учреждений дает больше шансов, что осужденный сделает правильный выбор в сторону законопослушного поведения.

18 сентябрь 10:43 | : Будни

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (244)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20