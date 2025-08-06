Вверх
«Ангелы фронта» из Поморья побывали в «подземном городе»

Среди грузов, которые волонтеры движения «Ангелы фронта» доставили в зону специальной военной операции, особе место занимают строительные материалы. 

 На этот раз это были доски и большое количество прочных пластиковых мешков. Они будут эффективно использованы при строительстве укреплений и пунктов временной дислокации различных воинских частей. И потребность в доставке таких грузов на фронт – очень большая.

 Небольшая пилорама, развернута прямо в лесу недалеко от линии боевого соприкосновения. Здесь силами бойцов одной из частей, не просто делают столь необходимые доски и брус. Из полученных материалов в итоге получается, то, что мало кому удается увидеть.

 Целый подземный город был построен за считанные недели. В том числе из леса, который доставлен волонтерами из Архангельска. Сейчас здесь есть все необходимое, чтобы базировалось целое подразделение.

 Несколько сотен метров коридоров, в которых с непривычки можно заблудиться. Казармы на триста человек. И все, что нужно для повседневной деятельности военнослужащих. Столовая и кухня, с необходимым оборудованием. Учебные классы, помещения санитарно-гигенического назначения, включая прачечную со стиральными машинами. Медицинский блок со всем необходимым. Автономная система жизнеобеспечения. Большой и идеально чистый склад продовольствия, на котором хранятся разнообразные продукты. Здесь есть все и даже – баня. И это очень важно для поддержания боевой готовности подразделения. Поскольку бойцы приходят с боевого задания уставшие, часто просто грязные. И конечно им нужно прийти в себя. А баня, русская баня им очень сильно помогает.

 И все это – на глубине нескольких метров под землей. Основной строительный материал – дерево. 

 - Здесь, в данном подразделении сделано все для быта бойцов, все! Здесь у них прекрасные помещения, прекрасное питание. Здесь у них прекрасная подготовка. И хочется чтобы так было везде. А для этого необходимо, чтобы как можно больше организаций и бизнесменов Поморья откликнулись и помогали фронту пиломатериалами. Нужны – брус, доска, пиловочник, нужны и мобильные пилорамы, - отметил руководитель движения «Ангелы фронта», ветеран частей спецназначения Алексей Осмоловский.

 И можно быть уверенными – все доставленное пойдет в дело. Кстати, в ближайшее время только в одной из частей необходимо оборудовать еще шесть подобных скрытых пунктов временной дислокации. Чтобы бойцы уходили на задание в отличной форме. И возвращались - с победой!

 

