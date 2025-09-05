Митрополит Корнилий: "Господь прославил Своего угодника"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 сентября, в праздник Перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, совершил Божественную литургию в Александро-Невском храме на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в областной столице.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Сегодня за Божественной литургией мы с вами слышали евангельские слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, обращенные ко всем нам: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Аз кроток есмь и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко есть». Сии слова в своей жизни исполнил святой благоверный князь Александр Невский. Он возлюбил Господа нашего Иисуса Христа и был крепок в вере в Бога, и Ему Единому служил. И Господь возлюбил его. Его современники свидетельствовали, что он был «лицом — как прекрасный Иосиф, умом — как Соломон, силой — как Самсон». Святой князь мудро считал, что с Востоком надо договариваться, а с Западом бороться. Почему же было так? Потому что Запад имел намерение завоевать не только наши земли, но и души, а Востоку нужны были материальные блага, притязаний на души людские Восток не имел. Благоверный князь понимал, где благо, а где зло. Мы с вами знаем, что святой Александр Невский не вел никаких захватнических войн, он защищал нашу Русскую землю. В северо-западных пределах Руси он отражал набеги неприятеля, и при этом просвещал народы светом Христова учения, приводя людей к истинной вере. Благодаря подвигу великого князя было просвещено Поморье.

Господь прославил Своего угодника и после кончины. Известно, что во время отпевания благоверного князя произошло чудо. Когда по окончании чина погребения митрополит Кирилл подошел ко гробу с разрешительной грамотой, рука почившего простерлась, как бы живая, чтобы принять грамоту.

По своей кончине святой князь Александр Невский молится у Престола Божия о нашем Отечестве. Как при его жизни, так и по смерти совершались по промыслу Божию чудеса по молитвам благоверного князя. Господь укреплял избранника Божия. Перед одним из сражений воевода князя в необычном видении узрел при восходе солнца плывущий по воде корабль. Посреди корабля стояли святые мученики Борис и Глеб. Святой Борис, обращаясь к святому Глебу, говорил: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против неистовых врагов». Это видение воевода поведал князю своему. И в тот день князь Александр, с помощью Божией и молитвенным предстательством святых мучеников Бориса и Глеба, одержал победу.

По смерти князя Александра, когда его правнук святой князь Димитрий Донской шел на битву с неприятелем, защищая землю русскую от ордынских набегов, одному пономарю было видение. Он узрел, как у гробницы князя Александра зажигаются свечи, и из алтаря выходят два старца. Они позвали святого князя Александра, и он восстал из гробницы и ушел со старцами, как живой. После этого события по молитвам благоверного князя Александра и по благословению преподобного Сергия, игумена Радонежского, Господь даровал Свою помощь, и Русь одержала победу над Ордой Мамая.

Сегодня мы вспоминаем и о том, как Император Петр Великий восхотел в новой столице Санкт-Петербурге возвести монастырь, и во вновь отстроенную обитель из владимирского Богородице-Рождественского монастыря были торжественно перенесены многоцелебные мощи святого благоверного князя Александра, которые по сей день почивают в Александро-Невской лавре, и каждый верующий может прийти и преклонить колена пред святыми мощами великого угодника Божия.

Сегодня, как и во все времена, нам нужна молитвенная помощь и предстательство святого благоверного великого князя Александра Невского, и ныне мы горячо молимся ему, чтобы он даровал мудрость правителям нашим и укрепил всех нас в стоянии в заповедях Божиих, дабы по его молитвам Господь благословил Церковь нашу Православную, укрепил и утвердил Отечество наше Богохранимое, и своим заступлением оградил народ русский от бед и напастей.

В сей день мы благодарим Бога за то, что Господь явил нам Своего угодника, который не только при своей земной жизни, но и по смерти является заступником и покровителем земли Русской и непобедимым защитником Отечества нашего. Мы с вами знаем, что пред смертью он принял постриг монашеский, потому что имел упование на Бога и веру, что Господь будет его Помощником не только в земной жизни, но и в Вечности.

Господь по молитвам святого благоверного великого князя Александра Невского да сохранит всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!