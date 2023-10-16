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Митрополит Корнилий помянул великого князя Александра Невского

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 декабря, в праздник святого благоверного великого князя Александра Невского, совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в областной столице.

    Архипастырю сослужили городские клирики, пел квинтет архиерейского хора.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с продолжающимся праздником Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и с праздником памяти святого благоверного великого князя Александра Невского.

    В день праздника Введения Пресвятой Богородицы мы с вами вспоминали о том, что родители Богоизбранной Отроковицы праведные Иоаким и Анна привели Ее в Иерусалимский храм, где первосвященник Захария по внушению свыше ввел Ее во святая святых, куда сам входил лишь раз в году для того, чтобы там совершить молитву. Преблагословенная Дева воспитывалась в храме Божием и приуготовляла Себя для того, чтобы послужить великой тайне Боговоплощения. Известно, что в Первом храме в Иерусалиме находилась великая святыня ветхозаветного мира — Ковчег Завета, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями, данными Богом пророку Моисею на горе Синайской. Первый храм был разрушен, и святыня утеряна, а святыней возрожденного Второго храма стала Пречистая Преблагословенная Богоотроковица Мария, Которая послужила спасению всего мира и через Которую пришел на землю Христос Спаситель для того, чтобы спасти весь род человеческий от рабства греху и вновь открыть врата Царствия Небесного. Люди, которые верят Господу и служат Ему, исполняют Его закон и заповеди, идут путем Христовым, благодаря Крестной Жертве Спасителя теперь снова могут войти в Царство Небесное. Пречистая Богоматерь имеет попечение о всем православном мире. Мы с вами знаем, как чудесным образом пришла Благая Вратарница на Русь православную. Дочь царя Алексея Михайловича была парализована и не могла встать на свои ноги. Она усердно и горячо молилась Матери Божией, и Царица Небесная однажды явилась ей в сонном видении и сказала: «Попроси отца, пусть он привезет из Иверского монастыря Мою икону "Вратарницу"». Наутро царевна рассказала о своем видении отцу, и тотчас снарядили посольство, чтобы передать иверским монахам желание царя. Братия афонской обители написали список с чудотворного образа, и когда святую икону принесли в нашу древнюю столицу, туда поспешило множество народа для встречи святого образа. Весь царский дом вышел на встречу Богоматери. Лишь только царевна услышала, что образ вошел в град Москву, она встала от одра и побежала встречать Пречистую Богоматерь. Люди были потрясены, увидев, как царевна, которая еще минуту назад не могла встать с кровати, бежит на своих ногах. Народ возблагодарил Господа Бога и Царицу Небесную за это великое чудо и благое делание для тех, кто верит Божественному Сыну Богоматери, служит Ему и призывает Его в помощь, чтит Его Пречистую Матерь, Пресвятую Владычицу Богородицу.

    Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельское чтение, в котором Христос Спаситель говорит о Себе такие замечательные слова: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Господь Царь Славы, Творец неба и земли имеет глубочайшее смирение, об этом говорят многие святые отцы, утверждая, что только через смирение мы можем встать на путь спасительный и исполнить заповеди Христовы. Священное Писание говорит нам: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В сей день Святая Церковь напоминает нам, что мы должны иметь в сердце кротость и смирение. Смирение — это не слабость, ибо Господь Бог еще в Ветхом Завете открыл пророкам, как Он со смирением правит этим миром и с любовью и человеколюбием относится к Своему творению.

    Сегодня мы с вами прославляем память великого угодника Божия, святого благоверного великого князя Александра Невского, который был смиренным сердцем. Как свидетельствовали его современники, он был «лицом — как прекрасный Иосиф, умом — как Соломон, силой — как Самсон». Такими качествами обладал святой князь Александр Невский. Ему принадлежат пророческие слова, которые актуальны и в наши дни: «С Востоком надо договариваться, а с Западом драться». Так происходит и сегодня. После своего успения святой князь не оставил молитвенным предстательством свое Отечество, и в те далекие времена, и в наше время ощущается его молитва пред Престолом Божиим за Русь Святую. Спустя более ста лет после кончины великого князя, и на Руси княжил его правнук, святой благоверный князь Дмитрий Донской. Он шел на битву с неприятелем, защищая землю русскую от набегов, и люди слезно молились Господу Богу и Матери Божией о помощи воинам. Одному пономарю было видение, он узрел, как у гробницы князя Александра зажигаются свечи, и из алтаря выходят два старца. Они позвали святого князя Александра, и он восстал из гробницы и ушел со старцами, как живой. После этого события и одержана была победа над Ордой Мамая.

    О молитвенной помощи святого благоверного князя Александра знали многие русские правители, в том числе император Петр Великий, который восхотел в новой столице Санкт-Петербурге возвести монастырь, и во вновь отстроенную обитель из владимирского Богородице-Рождественского монастыря были торжественно перенесены многоцелебные мощи святого благоверного князя Александра, которые по сей день почивают в Александро-Невской лавре, и каждый верующий может прийти и преклонить колени пред чудотворными мощами угодника Божия. В сей день горячо помолимся святому благоверному князю Александру, испросим у него теплого предстательства пред Престолом Божиим, чтобы его жизненный подвиг, его любовь к Отечеству небесному и земному всегда помогали нам во все дни жизни нашей во веки веков. Аминь!

    По окончании проповеди митрополит Корнилий обратился к отмечающему тезоименитство митрофорному протоиерею Александру Козарику. Архипастырь тепло поздравил заслуженного архангельского клирика и огласил поздравительный адрес, полный текст которого приводим ниже.

    Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Александр!

    Примите сердечные поздравления с днем памяти Вашего небесного покровителя — святого благоверного великого князя Александра Невского.

    Ваша ревность о Боге, пламенный молитвенный настрой, твердость и строгость в исповедании веры, образованность и рассудительность являются живым примером служения Господу для прихожан. Сердечное и участливое отношение ко всем приходящим – это проявление Божественной любви, которой Вы щедро делитесь. А Ваши пастырские молитвы помогают достойно пережить житейские невзгоды и искушения.

    Сей угодник Божий посвятил всю свою жизнь служению Богу и Отечеству. Вы вслед за небесным покровителем самозабвенно полагаете труды на ниве служения народу Божию. В знаменательный день Вашего тезоименитства желаю Вам крепости сил, бодрости духа и успехов во всех благих начинаниях. Всемилостивый и Великодаровитый Господь предстательством святого благоверного великого князя Александра Невского да сохранит Вас и всех Ваших близких в добром здравии на многая и благая лета!

    Призываю на Вас Божие благословение! 

(по материалам Архангельской епархии)

07 декабрь 09:29 | : Будни / Верую

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