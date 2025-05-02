Ракета с космодрома Плесецк улетела в небо с молитвой

С космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Перед пуском офицеры и военнослужащие по призыву приняли участие в богослужении, которое совершил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Отметим, что молебное пение перед пуском ракет совершается традиционно. Во время чина клирик окропляет святой водой военнослужащих и военную технику.

Иеромонах Антоний отмечает, что выводимые на орбиту спутники — это не оружие, но средства обеспечения безопасности Отечества, работающие «в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны».