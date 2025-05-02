Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ракета с космодрома Плесецк улетела в небо с молитвой

    С космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Перед пуском офицеры и военнослужащие по призыву приняли участие в богослужении, которое совершил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

    «Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

    Отметим, что молебное пение перед пуском ракет совершается традиционно. Во время чина клирик окропляет святой водой военнослужащих и военную технику.

    Иеромонах Антоний отмечает, что выводимые на орбиту спутники — это не оружие, но средства обеспечения безопасности Отечества, работающие «в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны». 

26 май 10:00 | : Будни / Верую

Главные новости


Пешком по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (314)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20