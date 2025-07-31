Вверх
В Архангельске почтили память героев-"сибиряковцев"

Ровно 83 года назад - 25 августа 1942 года - в Карском море у острова Белуха в неравном бою с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» героически погиб, не спустив флага, советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков».

 Сегодня в столице Поморья, у стелы «Архангельск-город воинской славы» состоялась ставшая уже традиционной встреча в память о тех, кто защищал Арктику в годы войны. Собравшиеся,  а среди них были и потомки сибиряковцев, а также курсанты Арктического морского института имени В. И. Воронина, почтили память героического экипажа минутой молчания и возлдожили цветы к барельефу с изображением «Полярного «Варяга»».

 Во время Великой Отечественной войны «А. Сибиряков» в числе мобилизованных гражданских судов вошел в состав Беломорской военной флотилии.

 25 августа 1942 года, двигаясь к берегам полуострова Таймыр, находясь недалеко от острова Белуха, совершавший рейс для снабжения полярных станций, ледокольный пароход «А. Сибиряков», встретил германский тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» находившийся в рейде для перехвата арктических конвоев в рамках операции «Вундерланд». 

 Несмотря на очевидное неравенство сил, капитан «Сибирякова» Анатолий Качарава приказал вступить в неравный бой. Экипаж, в основном состоящий из архангельских моряков, героически сражался, не опуская флаг. Однако уже с первыми же залпами немцев ледокольный пароход был сильно поврежден, загорелся и начал тонуть.

 Экипаж открыл кингстоны, чтобы судно не досталось врагу. Большинство советских моряков погибло вместе с судном. Фашисты захватил около 20 человек, включая тяжелораненого капитана. 14 из них после окончания войны смогли вернуться на родину. Одному из моряков - кочегару Павлу Ивановичу Вавилову, удалось вплавь добраться до ближайшего острова, откуда его через 34 дня смог снять экипаж лётчика Ивана Черевичного.

 В 2014 году ледокольный пароход, который покоится на дне Карского моря, был обнаружен поисковой экспедицией. Координаты места боя и гибели корабля объявлены местом боевой славы.

 Долгие годы при Северном морском пароходстве, а позже и при Музее северного мореплавания (с 1993 года - Северный морской музей) работал клуб, состоящий из членов героического экипажа и их родственников. В 2022 году работа объединения была возобновлена.

 Отметим, что поддержку клубу потомков экипажа «Александра Сибирякова» оказывает Группа Аквилон. В рамках проекта «Бессмертный экипаж» были изготовлены портреты членов команды, которые ежегодно проносят в строю Бессмертного полка в столице Поморья.

 Также в этом году Группа Аквилон обустроит в Архангельске на ул. Урицкого тематический сквер, посвященным легендарному ледокольному пароходу «А. Сибиряков». Дело в том, что его капитан Анатолий Качарава, командовавший «Сибиряковым» в бою против германского тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, жил в одном из домов, которые располагались на этом месте, и жители которых были расселены Группой Аквилон по городской программе развития застроенных территорий. От членов клуба потомков членов команды «А. Сибирякова» поступило предложение увековечить в новом сквере память капитана и экипажа, не спустившего флаг ледокольного парохода. Планируется установить в нем памятный знак в виде судового винта и разместить стенды с описанием подвига «Сибирякова» и рассказом об его капитане А. Качараве. 

 

25 август 19:44 | : Будни

