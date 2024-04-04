Потомки участников Северных конвоев встретятся 9 мая в Архангельске

9 мая в День Победы в 12 часов потомки участников Битвы за Арктику встречаются у Северного морского музея на набережной Северной Двины, 80.

Инициатором проведения встречи, которая пройдет уже во второй раз, является Северный морской музей, в котором ведется большая работа по поиску и налаживанию контактов между потомками участников Северных конвоев.



Напомним, что в прошлом году потомкам членов экипажей героического ледокольного парохода «Александр Сибиряков», погибшего в неравном бою с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» в 1942 году, и транспорта «Марина Раскова» потопленного германской подводной лодкой в 1944 году будут вручены штендеры с портретами их родственников – участников Великой Отечественной войны. Портреты были изготовлены при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова. Александр Михайлович – потомок участника Северных конвоев, уже 10 лет поддерживает проект «Бессмертный экипаж» в рамках которого было изготовлено и вручено более 1,5 тысяч штендеров.



- Бессмертный экипаж нашей семьи — это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Борис Михайлович Керге. Александр Федорович встретил войну на Соловках в составе Учебного отряда Северного флота. 80 лет назад с формированием Соловецкой школы юнг стал ее преподавателем, готовил пополнение для действующих флотов. Затем был направлен на службу в органы военной контрразведки, окончил Высшую школу СМЕРШа, войну закончил капитаном третьего ранга в Прибалтике в составе частей Балтийского флота, блокировавших Курляндскую группировку немцев. Дед моей супруги Борис Михайлович Керге был участником северных конвоев. 80 лет назад в составе конвоя PQ-16 участвовал в походе из Исландии в Мурманск и Архангельск. О том, как немцы стремились уничтожить караван, говорит то, что из 35 транспортов было потоплено восемь. Прошел всю войну на Севере, был награжден орденом Отечественной войны II степени. Поэтому мы ежегодно поддерживаем проекты по сохранению памяти о Северных конвоях, - рассказал Александр Фролов.

В битве за Арктику в годы Великой Отечественной войны, участвовали практически все архангелогородцы от мала до велика. Военные моряки воевали на Северном флоте и Беломорской флотилии, торговые – участвовали в зарубежных и внутренних конвоях, осуществляли ледокольную и лоцманскую проводку судов. Летчики вели ледовую разведку, выполняли авиационное прикрытие, а зенитчики – противовоздушную оборону в порту. Проводка конвоев была бы невозможна без выполнения гидрографических работ, функционирования маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, без работ по углублению фарватеров. Свой вклад внесли те, кто служил на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал транспорты в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии. Поэтому для многих горожан Северные конвои – это личная история их семьи, вклада их дедов и прадедов в Победу!



