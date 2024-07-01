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В Архангельске почтили память экипажа ледокола парохода «Александр Серебряков»

Сегодня, в 82-ю годовщину неравного боя в Карском море «А. Сибирякова» с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» потомки членов экипажа ледокольного парохода собрались на набережной Северной Двины у стелы «Архангельск – город воинской славы», чтобы почтить память погибших моряков, не спустивших перед многократно превосходящим врагом флаг.

 Потомки членов экипажа «Сибирякова» регулярно собираются в Северном морском музее. Они – непременные участники колонны Бессмертного экипажа Северных конвоев в составе Бессмертного полка в Архангельске в День Победы. Последние два года из-за отмены общегородского шествия 9 мая они с портретами своих предков-героев 9 мая проходят от здания музея к стеле «Архангельск – город воинской славы». 

 Также у стелы собираются и 25 августа, в годовщину гибели «А. Сибирякова». Это не случайно, ведь на одном из четырех барельефов ее постамента изображен бой легендарного ледокольного парохода, ставшего полярным «Варягом».

 Среди собравшихся у стелы – Диана Глазунова, правнучка пулеметчика «Сибирякова» Ивана Тарбаева, который служил пулеметчиком на «Сибирякове». Она пришла с дочерью Софией - самым юным членом Клуба «сибиряковцев». 

 - Она у меня в Бессмертном полку с 8 месяцев участвует. Прадед в последнем бою «Сибирякова» был ранен, попал в плен. Сумел бежать из немецкого плена, вернулся на фронт, продолжал воевать до Победы. У него 21 внук, правнуки и уже – праправнуки. И все мы гордимся им и помним о его подвиге, - рассказала Диана Глазунова. 

  В прошлом году потомкам членов экипажей «А. Сибиряков», и транспорта «Марина Раскова», 80 лет назад, 12 августа 1944 года потопленного в составе конвоя БД-5 у о. Белый в Карском море были вручены штендеры с портретами их родственников – участников Великой Отечественной войны изготовленные при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова Александр Михайлович – потомок участника Северных конвоев, уже более 10 лет поддерживает проект «Бессмертный экипаж» в рамках которого было изготовлено и вручено более 1,5 тысяч штендеров.

 25 августа 1942 года «Александр Сибиряков» выполнял рейс по обслуживанию полярных станций в Карском море. На борту находились гражданский и военный экипаж, а также пассажиры - строители и персонал станций – всего чуть более 100 человек. Кроме этого, судно перевозило 349 тонн грузов (ездовые собаки, коровы, продовольствие, топливо). Следуя из порта Диксон к Северной Земле, у острова Белуха ледокол встретился с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», имевшим задачу перехвата советских внутренних конвоев и уничтожения ледоколов для предотвращения перевозки грузов по Северному морскому пути.

 Ледокольный пароход вступил в неравный бой с вражеским крейсером и погиб, успев дать в эфир радиограмму, сообщив координаты «Адмирала Шеера» и там самым сорвав замысел немцев по разгрому 3-го Арктического конвоя и предупредив гарнизон Диксона о возможном нападении. Из 104 человек, находившихся на борту «Сибирякова», выжило только 23.

 В этом году во время очередного рейса научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» 29 июля в день ВМФ в точке гибели «А. Сибирякова» в волны Карского моря был спущен памятный венок от Северного управления гидрометслужбы и Императорского Православного Палестинского общества.

 31 августа в Соломбале на пересечении ул. Челюскинцев и набережной Г. Седова у закладного камня «Всем кого не вернуло море» пройдет памятное мероприятие, посвященное 83-й годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Также потомки участников Северных конвоев по традиции соберутся на Кузнечевском кладбище, на Британском воинском мемориале, где похоронены моряки и летчики из Великобритании, погибшие в годы Великой Отечественной войны на Русском Севере. 


25 август 16:42 | : Будни

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