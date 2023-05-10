Бессмертный экипаж традиционным маршем прошел по Архангельску

Потомки участников Северных конвоев, курсанты Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, сотрудники Северного морского музея, члены Клуба «Братство Северных конвоев» сегодня прошли по набережной Северной Двины в Бессмертном экипаже.

Участники Бессмертного экипажа в этом году собрались на набережной Северной Двины. Северный морской музей провел большую работу по сбору сведений и фотографий членов экипажа героического ледокольного парохода «Александр Сибиряков», погибшего в неравном бою с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а также кораблей и судов конвоя БД-5 следовавшего из Архангельска на Диксон, в составе которого в 1944 году погиб транспорт «Марина Раскова» и два тральщика Т-114 и Т-118.

Портреты героев были изготовлены при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова. Александр Михайлович – потомок участника Северных конвоев, уже 9 лет активно участвует в проекте «Бессмертный экипаж» в рамках которого было изготовлено и вручено более 1,5 тысяч штендеров, издана книга «Дервиш: Братство Северных конвоев».



- В этом году Бессмертный полк проходит в разных форматах. Мы решили, что наш Бессмертный экипаж должен получить пополнение. И откликнулись на просьбу Северного морского музея об изготовлении портретов членов экипажей героических кораблей. Патриотизм это качество, которое отличает наш народ. И его не купить ни за какие деньги. Самое главное – память о подвиге наших героев нужно передать молодому поколению, - отметил Александр Фролов.

Благодаря усилиям общественников, поддержанных Северным Морским музеем и его директором Евгением Тенетовым в столице Поморья, возобновил регулярные встречи Клуб потомков членов экипажа ледокольного парохода «Александр Сибиряков».

Иван Тарбаев служил пулеметчиком на «Сибирякове», и погиб в последнем бою, в котором советский корабль не спустил флаг перед многократно превосходящим его противником. Сегодня в колонне Бессмертного экипажа – правнучка героя, Диана Глазунова, с дочерью Софией. Она – самый юный член Клуба «сибиряковцев».

- Она у меня в Бессмертном полку с 8 месяцев участвует. В прошлом году Мы встали в строй Бессмертного экипажа. Прадед в последнем бою «Сибирякова» был ранен, попал в плен. Сумел бежать из немецкого плена, вернулся на фронт, продолжал воевать до Победы. У него 21 внук, правнуки и уже – праправнуки. И все мы гордимся им и помним о его подвиге, - рассказала Диана Глазунова.

В одном строю с «сибиряковцами» - портреты участников конвоя БД-5. Потомок одного из них – Татьяна Поршнева активно работает в архивах, разыскивая информации о конвое вместе с курсантами АМИ им. Воронина. Троим из них Александр Фролов вручил благодарности за активную поисковую работу.

- Истории участников Северных конвоев интересные все. Мы поддерживаем связь с родственниками участников конвоев со всех концов России и из-за рубежа. Нам прислала видео-поздравление дочь капитана «Сибирякова» Надежда Анатольевна Качарава из Грузии. В Бессмертном экипаже – потомки кочегара Павла Вавилова, который сумел спастись при гибели «Сибриякова» и один прожил на острове Белуха 37 дней, - рассказала руководитель волонтерского проекта «Карские экспедиции» Татьяна Поршнева.

В этом году маршрут Бессмертного экипажа завершился у стелы Архангельск – город воинской славы. Это очень символично, поскольку на одном из ее барельефов изображен северный «Варяг» - ледокольный пароход «А. Сибиряков».

Затем все участники собрались в Северном морском музее, где состоялось вручение памятных знаков «80 лет обороны Диксона». А также решили, что в следующем году Бессмертный экипаж вновь должен стать первой и самой большой колонной в составе Архангелогородского Бессмертного полка.