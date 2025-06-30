Колония "на Пирсах" под Архангельском изготавливает школьные скамейки

Начальник исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) провел рабочую встречу с директором школы № 14 г. Архангельска.

В данном общеобразовательном учреждении делается большой капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы проводятся масштабные и школа примет обновленный и современный вид уже к началу этого учебного года. Директор школы отметила, что сейчас первоочередной задачей является оснащение классов и других помещений удобной мебелью.

На прошедшей встрече Иван Романенков рассказал руководителю общеобразовательной организации Ольге Труфановой о возможности размещения заказов на производственных участках ИК-1. В частности, он познакомил с ассортиментом продукции мебельного цеха. Иван Иванович обратил внимание, что закон позволяет заключить контракт с колонией без торгов, как с единственным поставщиком, и данное обстоятельство заметно сокращает время, а кроме этого, все работы по изготовлению продукции выполняются с учетом мнения и требований заказчика.

После разговора стороны договорились о заключении контракта на изготовление скамеек в стиле «лофт» для школьного холла. Начальник ИК-1 Иван Романенков и директор школы №14 Ольга Труфанова подписали договор, в котором обговорили все сроки выполнения заказа.