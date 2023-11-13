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Колония на Пирсах изготавливает мебель для студентов СГМУ

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) выполнен очередной государственный контракт по изготовлению мебели для Северного государственного медицинского университета.

На производственных мощностях ИК-1 изготовили более двухсот четырех- и шестистворчатых шкафов, которые уже установили в общежитии для студентов-медиков.  Данный заказ выполнялся в течение полугода осужденными, трудоустроенными на мебельном участке. Сумма контракта составила чуть более восьми миллионов рублей.

- Это уже второй крупный заказ, выполненный в нашем учреждении для медицинского университета. В мебельном цехе колонии имеется современное оборудование и станки, на которых можно производить корпусную мебель, - отметил заместитель начальника – начальник ЦТАО ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области Андрей Молодняк.

16 ноябрь 12:01 | : Экономика

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