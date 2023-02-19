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Осужденные Вельской колонии капитально отремонтируют школу

Исправительная колония №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) приступила к выполнению капитального ремонта МБОУ "Средняя школа №3 г. Вельска".

Все работы будут выполнены  в рамках заключенного муниципального контракта. В проведении ремонта задействованы 16 осужденных участка колонии-поселения при ИК-14. 

Отбывающим наказание предстоит сделать большой объем работ, это и ремонт фундамента, цоколя, отмостков, кровли, потолка, межэтажных перекрытий и полов. Кроме того, они заменят окна и двери, лестницы и крыльцо. Также выполнят внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, отремонтируют системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и канализации. Кроме этого осужденные отремонтируют несколько учебных классов, спортивный зал,  медицинский кабинет и санузлы. Основные работы пройдут в летние каникулы, когда учащихся в школе не будет. Завершить все планируется к началу нового учебного года.

Стоит отметить, что ИК-14 на постоянной основе  оказывает содействие в проведении ремонта различным муниципальным организациям. В прошлом году осужденные уже занимались ремонтом общеобразовательной школы в Вельском районе.  Учреждение зарекомендовало себя надежным исполнителем, все работы в рамках договорных обязательств выполняются в срок и с надлежащим качеством. Для колонии такое сотрудничество важно, поскольку позволяет обеспечить трудовую занятость лиц, отбывающих наказание.        

 

11 май 09:47 | : Будни

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