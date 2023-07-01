Осужденные колонии в Вельске сделали капремонт школы к 1 сентября

Исправительная колония №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) выполнила капитальный ремонт МБОУ "Средняя школа №3 г. Вельска". Учебный год учащиеся начали в обновленных кабинетах.

Работы проводились в рамках заключенного муниципального контракта на сумму более 23 миллионов рублей. Осужденные участка-колонии поселения отремонтировали цоколь, отмостки, кровлю, потолок, межэтажные перекрытия и полы. Кроме того, они заменили окна и двери, лестницы и крыльцо. Также выполнили внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, отремонтировали системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и канализацию. Кроме этого к началу учебного года обновили несколько учебных классов, спортивный зал, медицинский кабинет и коридоры. Ремонт проводился современными высокотехнологичными материалами.

Основные работы пришлись на период летних каникул. В них были задействованы 16 осужденных участка колонии-поселения при ИК-14. В ближайшее время будет заключен контракт на ремонт фасада школы № 3. Работы будут выполнены до конца 2023 года.

Стоит отметить, что ИК-14 на постоянной основе оказывает содействие в проведении ремонта различным муниципальным организациям. Для колонии такое сотрудничество важно, поскольку позволяет обеспечить трудовую занятость лиц, отбывающих наказание.