Осужденные колонии в Вельске продолжают зарабатывать на муниципальных заказах

Представители исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) провели рабочую встречу с главой администрации Вельского муниципального района Андреем Гуляевым.

Состоявшийся разговор касался координации взаимодействия между сторонами, обеспечения потребностей муниципальных органов власти в товарах и услугах, производимых исправительным учреждением, а также загрузки производственных мощностей ИК-14 в целях дополнительного трудоустройства осужденных. На совещании также были подведены итоги по исполнению плана по размещению заказов в I полугодии 2025 года: в учреждении изготавливают ограждение для Вельской спортивной школы и малые архитектурные формы для сельского поселения «Хозьминское».

Глава администрации Вельского муниципального района Андрей Гуляев отметил, что сотрудничество сторон позитивно для территории. Руками осужденных в предыдущие годы произведен капитальный ремонт двух школ и спортивных залов, изготовлены и установлены пять уличных сцен в сельских поселениях, ограждения для образовательных организаций и детских садов.

Отметим, что исправительная колония №14 УФСИН России по Архангельской области уже длительное время содействует муниципалитету в вопросах благоустройства городской среды.