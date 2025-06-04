В Архангельской области беспилотники летают на службе земнадзору

Постановление м Правительства РФ от 04.08.2025 № 1165 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации и осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора)» предусмотрена возможность применения Росреестром беспилотных авиационных систем для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Напомним, что Росреестр в целях внедрения дистанционных технологий при проведении государственного земельного надзора начал применять беспилотные летательные аппараты с 2018 года сначала в двух пилотных регионах – Тульской области и Республике Татарстан. Результаты показали целесообразность применения беспилотников для проведения мероприятий по земельному надзору. Это позволяет до минимума сократить количество проводимых контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемыми лицами.

Заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Екатерина Долганова отмечает, что Росреестр осуществляет государственный земельный надзор с целью защитить законные права и интересы правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства. К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению.

В настоящее время региональное Управление Росреестра использует одно беспилотное воздушное судно, три специалиста, осуществляющих пилотирование, прошли соответствующее обучение. В 2024-2025 годах в Архангельской области проведено 9 полетов и обследовано более 600 га земель. Данные дистанционного зондирования земли (снимки и ортофотопланы), полученные с помощью беспилотников, применяются для определения фактического использования земельных участков, координат характерных точек границ земельных участков. Полученная информация сравнивается со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, для выявления признаков нарушений требований земельного законодательства.