Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области остаются заброшенными большие участки земли

Земельные участки являются важным элементом недвижимости и основным ресурсом для ведения хозяйственной деятельности. Важно понимать, что каждый владелец земельного участка несет определенные обязанности и ответственность за соблюдение требований земельного законодательства. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, таким как изъятие земельного участка или наложение штрафов. Региональное Управление подвело итоги проведения контрольных (надзорных) мероприятий в регионе.

За 9 месяцев 2024 года региональное Управление Росреестра провело 2130 контрольных (надзорных) мероприятий. При проведении мероприятий по государственному земельному надзору госземинспекторами выявлено 784 нарушения требований земельного законодательства. Это на 26,87 % меньше по сравнению с прошлым годом аналогичного периода. 

Наиболее частое нарушение – неиспользование земельных участков (483 нарушения, что составляет 61,6 % от общего количества выявленных нарушений), наиболее часто такие нарушения встречались в Вельском муниципальном районе (102), в Котласском (86), Устьянском (78), Шенкурском (39), Приморском (34), Няндомском (30), муниципальных округах, в г. Архангельске (34), в Ненецком автономном округе (13). 

«В этом году одним из самых распространённых нарушений земельного законодательства стало – неиспользование земельных участков. Мы ведем работы по выявлению таких участков на протяжении последних трех лет. И таких участков достаточное количество. В этом году было выявлено более 400 таких нарушений. Наибольшее количество нарушений установлено в таких населенных пунктах как: д.Горка Муравьевская Вельского муниципального района, п.Октябрьский, д.Меломедвежеская, д.Заостровье Устьянского муниципального округа, д.Макарово, п.Черемушский, п.Шипицыно, д.Федотовская, д.Княжево Котласского муниципального округа, п.Уемский Приморского муниципального округа», – отметила начальник отдела земельного надзора регионального Управления Росреестра Наталия Суханова.  

Второе распространенное нарушение земельного законодательства –самовольное занятие земельного участка или части земельного участка (111 нарушений, что составляет 14 % от общего количества выявленных нарушений). Чаще всего такие нарушения замечены в г. Архангельске (49), в Устьянском (13) и Шенкурском (11) муниципальных округах.

Третье наиболее частое нарушение – использование земельного участка не по целевому назначению (101 нарушение, что составляет 12,8 % от общего количества выявленных нарушений). Чаще всего используют землю не по целевому назначению в Устьянском (16), Котласском (16), Шенкурском (15), Приморском муниципальных округах (15), в Вельском муниципальном районе (14).

По факту допущенных нарушений выдано 157 предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства и 382 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В рамках профилактики нарушений требований земельного законодательства проведено 39 профилактических визитов контролируемых лиц и 100 консультирований.

Должностными лицами Управления 40 виновных лиц привлечено к административной ответственности за нарушения требований земельного законодательства, наложено штрафов на сумму 474,5 тыс. рублей. Правонарушителями устранено 403 нарушения требований земельного законодательства. За 9 месяцев в регионе устранено 235 нарушений земельного законодательства. 

Для профилактики нарушений земельного законодательства специалисты регулярно проводят горячие линии и выездные консультации. В случае, если у вас возник вопрос и вам необходима помощь в вопросах земельного законодательства вы можете связаться со специалистами по телефону 8 (8182) 22-99-53.

25 ноябрь 10:57 | : Скандалы

Главные новости


Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Великобритания готовится воевать с Россией. Что дальше?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (335)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20