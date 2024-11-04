В Архангельской области остаются заброшенными большие участки земли

Земельные участки являются важным элементом недвижимости и основным ресурсом для ведения хозяйственной деятельности. Важно понимать, что каждый владелец земельного участка несет определенные обязанности и ответственность за соблюдение требований земельного законодательства. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, таким как изъятие земельного участка или наложение штрафов. Региональное Управление подвело итоги проведения контрольных (надзорных) мероприятий в регионе.

За 9 месяцев 2024 года региональное Управление Росреестра провело 2130 контрольных (надзорных) мероприятий. При проведении мероприятий по государственному земельному надзору госземинспекторами выявлено 784 нарушения требований земельного законодательства. Это на 26,87 % меньше по сравнению с прошлым годом аналогичного периода.

Наиболее частое нарушение – неиспользование земельных участков (483 нарушения, что составляет 61,6 % от общего количества выявленных нарушений), наиболее часто такие нарушения встречались в Вельском муниципальном районе (102), в Котласском (86), Устьянском (78), Шенкурском (39), Приморском (34), Няндомском (30), муниципальных округах, в г. Архангельске (34), в Ненецком автономном округе (13).

«В этом году одним из самых распространённых нарушений земельного законодательства стало – неиспользование земельных участков. Мы ведем работы по выявлению таких участков на протяжении последних трех лет. И таких участков достаточное количество. В этом году было выявлено более 400 таких нарушений. Наибольшее количество нарушений установлено в таких населенных пунктах как: д.Горка Муравьевская Вельского муниципального района, п.Октябрьский, д.Меломедвежеская, д.Заостровье Устьянского муниципального округа, д.Макарово, п.Черемушский, п.Шипицыно, д.Федотовская, д.Княжево Котласского муниципального округа, п.Уемский Приморского муниципального округа», – отметила начальник отдела земельного надзора регионального Управления Росреестра Наталия Суханова.

Второе распространенное нарушение земельного законодательства –самовольное занятие земельного участка или части земельного участка (111 нарушений, что составляет 14 % от общего количества выявленных нарушений). Чаще всего такие нарушения замечены в г. Архангельске (49), в Устьянском (13) и Шенкурском (11) муниципальных округах.

Третье наиболее частое нарушение – использование земельного участка не по целевому назначению (101 нарушение, что составляет 12,8 % от общего количества выявленных нарушений). Чаще всего используют землю не по целевому назначению в Устьянском (16), Котласском (16), Шенкурском (15), Приморском муниципальных округах (15), в Вельском муниципальном районе (14).

По факту допущенных нарушений выдано 157 предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства и 382 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В рамках профилактики нарушений требований земельного законодательства проведено 39 профилактических визитов контролируемых лиц и 100 консультирований.

Должностными лицами Управления 40 виновных лиц привлечено к административной ответственности за нарушения требований земельного законодательства, наложено штрафов на сумму 474,5 тыс. рублей. Правонарушителями устранено 403 нарушения требований земельного законодательства. За 9 месяцев в регионе устранено 235 нарушений земельного законодательства.

Для профилактики нарушений земельного законодательства специалисты регулярно проводят горячие линии и выездные консультации. В случае, если у вас возник вопрос и вам необходима помощь в вопросах земельного законодательства вы можете связаться со специалистами по телефону 8 (8182) 22-99-53.