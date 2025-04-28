В архангельских храмах помянули святого пророка Илию

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 августа, в канун праздника святого пророка Божия Илии, совершил всенощное бдение в Ильинском соборе областной столицы.



Архипастырю сослужили клирики епархии. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.



Илия (значение имени: «Мой Бог – Яхве») — один из пророков Ветхого завета. Жил во времена царствования Ахава (871-852 до Р.Х.) и обличал его за то, что вслед за своей женой Иезавелью царь стал поклоняться языческому богу Ваалу и сделал ему капище в городе Самарии.



История Илии рассказана в Третьей Книге Царств, также он упоминается и в других книгах Ветхого завета и в Новом завете.



Начало служения Илии — предсказание засухи в наказание за приказ Ахава разрушить в Израиле жертвенники Богу и убить его пророков (3 Цар 19:10).



Скрываясь от преследований Ахава, пророк бежит в пустыню (пищу ему приносят вороны, а воду он берет из потока Хорафа, пока он не пересох), а затем по велению Бога идет в Сарепту Сидонскую (на побережье Средиземного моря между Сидоном и Тиром), где живет у приютившей его вдовы. Чудом ее скудные припасы (мука и масло) не заканчиваются до самого конца засухи. Впоследствии, когда сын вдовы умер, пророк Илия воскресил его.



На третий год засухи Илия возвращается Израиль и требует от царя собрать всех пророков Ваала и пророков дубравных (по всей видимости, связанных с богиней Ашерой, которой также поклонялись в Израиле) и воздвигнуть два жертвенника — Ваалу и Богу. Пророки Ваала взывали к своему божеству и не получили ответа.



Илия сделал жертвенник из двенадцати (по числу колен израилевых) камней (потому что Бог обладает всем народом Израилевым), приказал облить водой дрова и предназначенного к сожжению тельца, а также наполнить водой ров вокруг жертвенника. В ответ на молитву Илии на жертвенник ниспал настолько сильный огонь, что поглотил и жертву, и жертвенник, и воду. Илия заколол пророков Ваала (по древнему праву, тех, кто почитал не Яхве, ожидала смерть, Исх 22:19; Втор 13:6-15) и испросил у Бога дождя. После многолетней засухи начался ливень.



Жена Ахава Иезавель продолжила угрожать пророку, и он ушел в пустыню, где его кормил Ангел.



На горе Хорив после сильного ветра, землетрясения и огня Господь явился Илии в веянии тихого ветра и открыл, что Илия не один и еще 7000 израильтян не поклонились Ваалу.



По слову Господа Илия призвал на пророческое служение Елисея, который стал ему помощником, а затем преемником. Во время последнего путешествия, когда Илия подошел к Иордану, его воды расступились.



С Илией шел и Елисей. Он попросил его, чтобы Святой Дух, который был на Илии, почил на нем вдвойне. Потом огненная колесница унесла Илию на небо.



Согласно книге пророка Малахии, Илия явится перед пришествием Мессии: «Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал 4: 5-6). Об этом же сказано в Евангелии от Луки (1:17). По словам Самого Христа, это пророчество исполнилось в Иоанне Крестителе, который пришел «в духе и силе Илии» (Мф 11:14, Мк 9:13).



Пророк Илия — один из свидетелей преображения Господня (Мф 17:3), который говорил с Ним о Его исходе. В Послании апостола Иакова он приведен как пример человека, по искренней молитве которого пошел дождь ( Ива 5:17), то есть как пример веры в Бога.



