"Град Архангельск далеко отстоит от Израиля". Литургия митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 августа, в праздник пророка Божия Илии, совершил Божественную литургию в Ильинском соборе областной столицы.

Владыке сослужили клирики городских храмов. Богослужебные песнопения исполнил квинтет певчих под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании Литургии митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником памяти святого пророка Божия Илии. Около трех тысяч лет тому назад святой пророк Илия нес свое нелегкое служение, казалось бы, как далеко отстоит град Архангельск от Израиля, места подвига святого пророка Божия, и как огромна временная дистанция, отделяющая нас от его служения, но память его жива в нашей святой Православной Церкви. Служение пророков Божиих никогда не было легким. Пророку Илии довелось жить в страшные годы, когда царь Ахав по изволению своей жены язычницы Иезавели старался увести народ от поклонения Истинному Богу, склоняя в язычество. Строились жертвенники культа Ваала, насаждались «священные» рощи Астарты, и люди отходили от Господа Бога своего. Пророк Илия обличил царя Ахава, и по его молитве Бог затворил небеса, три года и шесть месяцев не шел на земле дождь. Не было даже ни единой росы. Великое горе тогда было у народа, и сам царь стал искать пророка Божия Илию. Пророк Божий вернулся в Израиль и сказал царю собрать всех служителей Ваала и сделать два жертвенника — Истинному Богу и Ваалу. Пророк Илия подошел ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте». Воздвигли два жертвенника, заготовили дрова и жертвы. С утра до ночи сотни служителей Ваала молились своему бездушному идолу о ниспослании огня, но он не послал искры огня. Когда пророк Илия взмолился Великому Истинному Богу, то на жертвенник ниспал настолько сильный огонь, что горела и жертва, и камни, и даже вода во рву. Но и это чудо не образумило царя Ахава, и его жена поклялась убить пророка Божия. Он молился Господу и просил взять его душу, но Господь Бог явился ему в дуновении тихого ветра и беседовал с пророком Божиим. Он не вкусил смерти на земле, но живым был взят на небо на огненной колеснице. По пророчеству, он должен вернуться на землю перед Вторым Славным Пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он обличит антихриста и будет убит.

Многие люди думают, что пророки — это те люди, которые предсказывают будущее. Это не совсем так, ибо им, конечно, открывает Господь будущее как настоящее, но сакраментальное служение пророков Божиих заключается в том, что они народу передают волю Божию и проповедуют правду Божию. Как бы им ни было тяжко, они всегда говорят о том, что говорит им Господь Бог. Когда Христос Спаситель пришел на землю ради нас и ради нашего спасения, Он нес пророческое служение до тех пор, пока люди не уразумели, что Он есть Сын Божий. Он говорил правду Божию, и за это Его пригвоздили ко Кресту, убили. Святые ученики и апостолы Его понесли проповедь о Распятом и Воскресшем Христе Спасителе нашем и также людям и племенам того времени открывали правду Божию, и за это они все приняли мученический венец. Кажется, те времена прошли, но давайте обратимся к истории Византии и обратим внимание на служение святителя Иоанна Златоуста. Казалось бы, царствуют православный император и императрица, но лишь только святитель Божий указал на их недостатки, тотчас же был лишен кафедры и был сослан в далекую страну, и в тяжелых испытаниях он завершил свою жизнь и свое служение. Жизнь пророка всегда сопряжена с опасностями, и сегодня каждый священник Русской Православной Церкви несет особое пророческое служение, и с глубоким ответственным чувством он должен выходить на амвон и свидетельствовать о правде Божией, невзирая ни на что. До сей самой минуты Святая Православная Церковь несет свое пророческое служение и говорит о воле Божией, предостерегает свою паству от уклонения в язычество, призывает всегда сохранять верность Господу Богу и святому Православию.

Чему же научает нас с вами житие пророка Божия Илии. Нам не дано совершать чудеса, которые совершал подвижник Божий, но мы должны обратить внимание на его святую жизнь, за которую прославил его Господь. Жизнь подвижника, молитвенника, постника, который имел постоянное воздержание, довольствовался хлебом и водою, а жилищем его была пустыня. Он имел святость души и тела, и за это жизненное служение Господь судил ему быть восхищенным на Небо. Сегодня с горячей молитвой обратимся ко святому пророку Божию Илии, помолимся ему, чтобы он любвеобильный у Престола Божия возносил за нас свои горячие молитвы и избавлял нас от всякого зла. Еще раз, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником престольным пророка Божия Илии!

(по материалам Архангельской епархии)