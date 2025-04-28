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Криминальные подростки Поморья показывают жизнь "с другой стороны"

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области реализован социально-культурный проект для подростков, отбывающих наказание.

 Инициаторами идеи «С другой стороны» - летняя социально-культурная программа», поддержанной благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» выступили педагог из Архангельска Сусанна Широкова и педагог из Санкт-Петербурга Роман Александров. Это уже третий проект, который он воплощает в жизнь в стенах режимного учреждения.

 Цель прошедшего интенсива – психоэмоциональная поддержка воспитанников колонии посредством их участия в различных мероприятиях. В этом году для реализации проекта была привлечена команда специалистов и творческих людей из Архангельска. Проект включил в себя и образовательную программу для них, она состояла из девяти модулей: пяти теоретических и четырех практических.

 - После того, как стало известно, что написанный проект вошел в число победителей, мы начали искать людей в Архангельске, кто смог пойти с нами одним путем, - рассказывает Роман Александров. – Такие специалисты нашлись достаточно быстро. Затем мы несколько раз выезжали в воспитательную колонию, чтобы познакомиться с ребятами и понять, что им, прежде всего, интересно. Так появилась программа, с которой мы и приехали на летний интенсив.

В течение недели практически с утра и до вечера с учетом режимных требований локальные специалисты, а это педагоги, психологи, музыканты, художники, фотографы организовывали для ребят различные тематические площадки, это и арт-лаборатории, творческие мастерские, игры, тренинги и совместные мероприятия, где было простое общение. Ребята учились играть на инструментах и в подвижные игры, организовывали фотозону, занимались спортом, рисовали и даже плели фенечки. А на разговорах по душам искали выходы из предложенных жизненных ситуаций, познавая и узнавая себя. Такой интенсив предоставляет подросткам возможность добиваться успеха, реализуя свой потенциал через предложенные занятия, что укрепляет веру в себя и свои способности добиться успеха в жизни.

 - На общих собраниях мы внимательно слушали ребят и получили хорошую обратную связь, - продолжает Роман Александров. - Мы видели, что наши занятия отзываются, пусть не у всех, но это совершенно нормально, поскольку мы понимаем, что здесь не самые простые подростки. Но тем не менее с ними можно работать, их можно нацелить на другую жизнь.

 

01 август 12:58 | : Будни

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