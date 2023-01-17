Воспитательную колонию в Талагах приветила "Эффективная филантропия"

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) завершается первый модуль проекта "Возможно".

Мероприятие реализуется при поддержке благотворительной программы фонда Владимира Потанина «Эффективная филантропия». В Архангельской воспитательной колонии проект организован по инициативе деятелей в сфере современной культуры и искусства и проходит в партнерстве с Центром социальных инноваций в сфере культуры Архангельска. Главная его цель это социально-культурная реабилитация несовершеннолетних.

К работе с ребятами, отбывающими наказание, привлечены профессиональные педагоги, кураторы и художники из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые проведут две арт-лаборатории. На занятиях воспитанники познакомятся с современными формами искусства и попробуют альтернативные способы самовыражения. Также пройдет мини-профориентация, в ходе которой несовершеннолетние узнают о различных возможностях и профессиях, которые существуют в мире культуры и искусства сегодняшних дней.

Первая арт-лаборатория уже подходит к концу, В этот раз участники узнали о разных творческих направлениях, попробовали себя в работе с материалами – глиной, тканью, деревом и, возможно, открыли в себе что-то новое. Завершением первого модуля стала самоорганизованная выставка работ воспитанников АВК. Участники превратили одно из помещений отряда в тотальную инсталляцию и показали умения. Вторая арт-лаборатория пройдет в АВК в апреле также с участием приезжих специалистов.