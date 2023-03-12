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В архангельскую воспитательную колонию заехала "Эффективная филантропия"

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) завершился проект "Возможно". Мероприятие реализовывалось при поддержке благотворительной программы фонда Владимира Потанина «Эффективная филантропия». 

В Архангельской воспитательной колонии проект был организован по инициативе деятелей в сфере современной культуры и искусства и проходил в партнерстве с Центром социальных инноваций в сфере культуры Архангельска. Главная его цель - это социально-культурная реабилитация несовершеннолетних. 

С ребятами, отбывающими наказание, работали профессиональные педагоги, кураторы и художники из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые проводили с ними тренинги, игры и арт-лаборатории. На занятиях воспитанники знакомились с современными формами искусства и пробовали альтернативные способы самовыражения. В ходе мастер-классов они работали с глиной, тканью и деревом, делая различные изделия. Желающие смогли поработать и с видеокамерой. Необычным стало занятие по парфюмерному делу, где воспитанники создавали гель для душа с помощью специальной основы и эфирных масел. 

Также в рамках  реализации проекта "Возможно" в учреждении прошел профориентационный час, в ходе которого несовершеннолетние узнали о различных возможностях и профессиях, существующих сегодня в мире культуры и искусства.  

Завершением проекта стала выставка работ воспитанников АВК. Кураторы проекта разместили ее не только  в одном  из помещений отряда в  колонии, но и  на базе музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова.  

 

 

25 апрель 12:42 | : Культура

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