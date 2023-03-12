В архангельскую воспитательную колонию заехала "Эффективная филантропия"

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) завершился проект "Возможно". Мероприятие реализовывалось при поддержке благотворительной программы фонда Владимира Потанина «Эффективная филантропия».

В Архангельской воспитательной колонии проект был организован по инициативе деятелей в сфере современной культуры и искусства и проходил в партнерстве с Центром социальных инноваций в сфере культуры Архангельска. Главная его цель - это социально-культурная реабилитация несовершеннолетних.

С ребятами, отбывающими наказание, работали профессиональные педагоги, кураторы и художники из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, которые проводили с ними тренинги, игры и арт-лаборатории. На занятиях воспитанники знакомились с современными формами искусства и пробовали альтернативные способы самовыражения. В ходе мастер-классов они работали с глиной, тканью и деревом, делая различные изделия. Желающие смогли поработать и с видеокамерой. Необычным стало занятие по парфюмерному делу, где воспитанники создавали гель для душа с помощью специальной основы и эфирных масел.

Также в рамках реализации проекта "Возможно" в учреждении прошел профориентационный час, в ходе которого несовершеннолетние узнали о различных возможностях и профессиях, существующих сегодня в мире культуры и искусства.

Завершением проекта стала выставка работ воспитанников АВК. Кураторы проекта разместили ее не только в одном из помещений отряда в колонии, но и на базе музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова.