Воспитанники архангельской колонии для подростков учатся "Быть собой"

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) организовали летний интенсив.

Инициатива его проведения принадлежит команде арт-практиков и педагогов из Санкт-Петербурга и Архангельска. Активисты написали проект «Быть собой», который был поддержан благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма». Цель интенсива - дать возможность подросткам, преступившим закон, попробовать разобраться в себе благодаря интенсивной групповой работе в сопровождении профессиональных наставников и педагогов неформального образования.

Данная инициатива стала своеобразным продолжением проекта «Возможно», который был реализован этой же командой в прошлом году. Тогда для ребят проводились различные арт-лаборатории, творческие мастерские, тренинги.

Сегодняшний приезд команды педагогов, имеющей большой опыт работы не только в России, но и за рубежом, посвящен теме коммуникаций. В течение недели гости организуют для воспитанников много активностей на взаимодействие, это и игры, и разговоры по душам, и спортивные мероприятия, и творческие мастер-классы. У ребят будет выбор, они попробуют себя в различных сферах.

- У нас каждый день новое пространство, и в нем не только ребята познают и учатся, мы тоже получаем определенный опыт. Это можно сравнить с летними лагерями, куда летом отправляются дети и подростки на воле, где дни наполнены разными событиями и эмоциями, - комментирует педагог, режиссер, сотрудник реабилитационного Центра Святителя Василия Великого для подростков, находящихся в конфликте с законом из Санкт-Петербурга Роман Александров. – Наша задача создать такие же условия и пространство, где подростки смогут чуть больше узнать о себе, других и мире.



