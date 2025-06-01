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Половина архангелогородцев в гробу видела семейную ипотеку по прописке

В правительстве обсуждают реформу, которая может ограничить выдачу льготной семейной ипотеки: с 2026 года займы под 6% для покупки квартир в новостройках планируют предоставлять только по месту официальной регистрации заемщика. Это значит, что семьи больше не смогут оформить льготную ипотеку для переезда в другой регион.
 
 Отношение жителей Архангельска к этой инициативе неоднозначное. Согласно опросам, 24% экономически активного населения поддерживают идею, соглашаясь с принципом «Где родился — там и пригодился». Однако каждый второй респондент выступает против, объясняя это планами на переезд: «Хотели обосноваться там, где комфортный климат».
 
 Мужчины поддерживают реформу чаще женщин (28% против 20% соответственно). Наибольшая доля сторонников инициативы среди людей от 35 до 45 лет (27%).

29 июль 08:00 | : Будни

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