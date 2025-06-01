Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

70% родителей из Архангельска отрицают систему ЕГЭ

В этом году 41% родителей выпускников из Архангельска, планирующих поступление в вуз, довольны результатами ЕГЭ своих детей, тогда как 37% — нет.

Систему ЕГЭ положительно оценивают 24% родителей, а 70% — отрицательно. Поддержка выше среди тех, кто доволен результатами своих детей (28% против 19% среди недовольных). Сторонники отмечают: «Относительно честная система, если задания везде одинаковой сложности»; «Равный доступ в вузы, но только при грамотной реализации».

За отмену ЕГЭ чаще выступают родители, неудовлетворенные результатами экзамена (79% против 62% среди удовлетворенных), аргументируя: «Экзамен не проверяет реальные знания, а только создает панику среди школьников и родителей!»

Как наше общество в целом относится к системе ЕГЭ: 24% экономически активных архангелогородцев — за, каждый второй (52%) — против, каждый четвертый затруднился с оценкой.

Женщины поддерживают ЕГЭ чаще мужчин (27% против 21% соответственно). Наибольшая же доля сторонников — среди молодых архангелогородцев до 35 лет (28%), многие из них сдавали ЕГЭ и знакомы с преимуществами этой системы аттестации.

(фото с https://72.ru) 

08 июль 09:26 | : Будни

Главные новости


Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Почему "Брюс" стал "Малыгиным". История архнгельского ледокола

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (100)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20