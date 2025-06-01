70% родителей из Архангельска отрицают систему ЕГЭ

В этом году 41% родителей выпускников из Архангельска, планирующих поступление в вуз, довольны результатами ЕГЭ своих детей, тогда как 37% — нет.

Систему ЕГЭ положительно оценивают 24% родителей, а 70% — отрицательно. Поддержка выше среди тех, кто доволен результатами своих детей (28% против 19% среди недовольных). Сторонники отмечают: «Относительно честная система, если задания везде одинаковой сложности»; «Равный доступ в вузы, но только при грамотной реализации».

За отмену ЕГЭ чаще выступают родители, неудовлетворенные результатами экзамена (79% против 62% среди удовлетворенных), аргументируя: «Экзамен не проверяет реальные знания, а только создает панику среди школьников и родителей!»

Как наше общество в целом относится к системе ЕГЭ: 24% экономически активных архангелогородцев — за, каждый второй (52%) — против, каждый четвертый затруднился с оценкой.

Женщины поддерживают ЕГЭ чаще мужчин (27% против 21% соответственно). Наибольшая же доля сторонников — среди молодых архангелогородцев до 35 лет (28%), многие из них сдавали ЕГЭ и знакомы с преимуществами этой системы аттестации.