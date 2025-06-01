Архангелогородцы стали с трудом расставаться со старыми вещами

Что из отслуживших свое вещей северянам особенно жалко выбрасывать? Каждому четвертому трудно расстаться со старой одеждой и обувью (24%). 12% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовою технику и электронику не могут 7% опрошенных, 6% не решаются выбрасывать книги, по 2% — мебель, игрушки и детские вещи. По 1% опрошенных дорожат подарками или бижутерией.



Также архангелогородцам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.



22% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 13% — напротив, ничего не могут выбросить.



За 12 лет выросло число тех, кто легко расстается с хламом: 12% — в 2012 году, 22% — сейчас, однако тех, кто бережет с вещи с историей, стало втрое больше (не путать с мшелоимством).