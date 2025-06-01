Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы стали с трудом расставаться со старыми вещами

Что из отслуживших свое вещей северянам особенно жалко выбрасывать? Каждому четвертому трудно расстаться со старой одеждой и обувью (24%). 12% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовою технику и электронику не могут 7% опрошенных, 6% не решаются выбрасывать книги, по 2% — мебель, игрушки и детские вещи. По 1% опрошенных дорожат подарками или бижутерией.

 Также архангелогородцам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.

 22% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 13% — напротив, ничего не могут выбросить.

 За 12 лет выросло число тех, кто легко расстается с хламом: 12% — в 2012 году, 22% — сейчас, однако тех, кто бережет с вещи с историей, стало втрое больше (не путать с мшелоимством).

28 июль 08:00 | : Будни

Главные новости


Не зовите его Володькой. 45 лет без Высоцкого
"Наши земли превратили в зловонные болота". Обращение в Президенту РФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (355)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20