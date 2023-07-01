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Каждому седьмому архангелогородцу свойственна доля мшелоимства

Северянам сложнее всего расстаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой.

Каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (21%). 9% жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 8% опрошенных.

 Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 6%. 3% жалко отправлять в утиль игрушки.

 2% архангелогородцев не могут расстаться со старой мебелью, еще столько же — с детскими вещами. 1% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.

 Среди других вещей, с которыми не могут расстаться — музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники и проч.

 23% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 12% — напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.

Мшелоимство - стремлении к накопительству лишних, ненужных вещей и привязанности к ним.

(фото с https://tayniymir.com/samorazvitie/msheloimstvo.html

23 август 08:01 | : Будни

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