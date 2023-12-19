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Архангелогородцы стали реже выбрасывать новогодние елки в мусор

В крупных городах России уже открылись пункты приема живых елей. Практически каждый второй архангелогородец выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

37% уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 14% еще не решили, как поступят с новогодней елью.

 По сравнению с прошлым годом, северяне стали чаще сдавать новогодние деревья в переработку и реже выбрасывать хвойные в мусор.

(фото с https://vk.com/wall-176415312_937

16 январь 07:39 | : Будни

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