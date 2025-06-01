Архангельские осужденные привели в порядок "Жертвы интервенции"

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск), оказали помощь администрации Ломоносовского территориального округа.

В очередной раз отбывающие наказание оказали содействие муниципалитету в благоустройстве общественной территории. Данные работы они проводят в свое свободное время. В рамках этого выезда трое осужденных покрасили ограждение вокруг сквера, где установлен памятник «Жертвам интервенции». Все работы они выполнили быстро и качественно.

Администрация Ломоносовского округа поблагодарила мужчин за их отклик в деле благоустройства столицы Поморья. В летний период в Архангельск приезжает много туристов, по набережной гуляют горожане, и важно, чтобы город встречал их чистым и уютным.