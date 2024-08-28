Осужденные из Архангельска ухаживают за могилой Степана Писахова

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) оказали помощь в благоустройстве.

С просьбой об оказании помощи в приборке места захоронения известного сказочника Поморья обратилась администрация Ломоносовского округа г. Архангельска. Данная инициатива была поддержана осужденными. Они в свободное от основной трудовой деятельности время выехали на Ильинское кладбище. Там они убрали весь имеющийся мусор, подремонтировали и покрасили забор и рядом стоящие скамейки.

Отметим, что 25 октября 2024 года писателю, художнику, педагогу Степану Писахову исполнилось бы 145 лет. Его имя давно стало своеобразным символом столицы Поморья, и памятник не случайно украшает центральную пешеходную улицу Архангельска.