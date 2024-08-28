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Осужденные из Архангельска ухаживают за могилой Степана Писахова

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) оказали помощь в благоустройстве. 

С просьбой об оказании помощи в приборке места захоронения известного сказочника Поморья обратилась администрация Ломоносовского округа г. Архангельска. Данная инициатива была поддержана осужденными. Они в свободное от основной трудовой деятельности время выехали на Ильинское кладбище. Там они убрали весь имеющийся мусор, подремонтировали и покрасили забор и  рядом стоящие скамейки. 

Отметим, что 25 октября 2024 года писателю, художнику, педагогу Степану Писахову исполнилось бы 145 лет. Его имя давно стало своеобразным символом столицы Поморья, и памятник не случайно украшает центральную пешеходную улицу Архангельска. 

 

23 сентябрь 11:05 | : Культура

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