Личным примером. К осужденным колонии в Коряжме пришли ветераны СВО

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) организовали встречу осужденных с участниками специальной военной операции.

Мероприятие прошло в рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества. Пришедшие военнослужащие являются ветеранами боевых действий. Они рассказали собравшимся о быте солдат, особенностях выполнения боевых заданий с использованием современных вооружения и техники, своем личном опыте участия. Особое внимание было уделено вопросам взаимопомощи. Приехавшие на примерах из жизни показывали стойкость духа участников СВО. В ходе беседы задавались вопросы по разным темам.

Встреча прошла в теплой обстановке. Подобные мероприятия организуются в целях патриотического воспитания, формирования гражданской позиции и чувства патриотизма.