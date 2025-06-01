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Личным примером. К осужденным колонии в Коряжме пришли ветераны СВО

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) организовали встречу осужденных с участниками специальной военной операции.  

Мероприятие прошло в рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества. Пришедшие военнослужащие являются ветеранами боевых действий. Они рассказали собравшимся о быте солдат, особенностях выполнения боевых заданий с использованием современных вооружения и техники, своем личном опыте участия. Особое внимание было уделено вопросам взаимопомощи. Приехавшие на примерах из жизни показывали стойкость духа участников СВО. В ходе беседы задавались вопросы по разным темам. 

Встреча прошла в теплой обстановке.  Подобные мероприятия организуются в целях  патриотического воспитания,  формирования гражданской позиции и чувства патриотизма. 

 

 

23 июль 10:57 | : Будни

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