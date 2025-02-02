Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священник наставляет воспитанников подростковой колонии в Талагах на путь истиный

    Воспитательную колонию регионального УФСИН посетил председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.

    Священник вместе с директором фонда «Наш Север» Светланой Костык организовали для подростков культурно-просветительский интерактив «Православные традиции». «В рамках мероприятия они пообщались с воспитанниками на тему непринятия насилия в православной культуре, воспитания духовно-нравственных эталонов, а также профилактики экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

    Там же рассказали, что «мероприятие состоялось в рамках "Курса подготовки осужденных к освобождению" при содействии сотрудников Центра поддержки молодой семьи». 

18 февраль 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Сделать жизнь еще светлее. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Острова их тревоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (238)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20