Священник наставляет воспитанников подростковой колонии в Талагах на путь истиный

Воспитательную колонию регионального УФСИН посетил председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.

Священник вместе с директором фонда «Наш Север» Светланой Костык организовали для подростков культурно-просветительский интерактив «Православные традиции». «В рамках мероприятия они пообщались с воспитанниками на тему непринятия насилия в православной культуре, воспитания духовно-нравственных эталонов, а также профилактики экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Там же рассказали, что «мероприятие состоялось в рамках "Курса подготовки осужденных к освобождению" при содействии сотрудников Центра поддержки молодой семьи».