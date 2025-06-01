Священник Назарий продолжает окормлять росгвардейцев Новодвинска

Глава информационно-издательского отдела Архангельской епархии священник Назарий Ярема провел очередную встречу с сотрудниками Росгвардии в Новодвинске.
Разговор состоялся по инициативе руководства подразделения и был посвящен святому равноапостольному князю Владимиру — небесному покровителю войск национальной гвардии Российской Федерации.
На сайте ведомства говорится, что ежегодно 28 июля военнослужащие войск национальной гвардии, исповедующее православную веру, участвуют в торжественных богослужениях в память небесного покровителя Росгвардии.