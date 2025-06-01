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Священник Назарий продолжает окормлять росгвардейцев Новодвинска

    Глава информационно-издательского отдела Архангельской епархии священник Назарий Ярема провел очередную встречу с сотрудниками Росгвардии в Новодвинске.

    Разговор состоялся по инициативе руководства подразделения и был посвящен святому равноапостольному князю Владимиру — небесному покровителю войск национальной гвардии Российской Федерации.

    На сайте ведомства говорится, что ежегодно 28 июля военнослужащие войск национальной гвардии, исповедующее православную веру, участвуют в торжественных богослужениях в память небесного покровителя Росгвардии. 

23 июль 09:12 | : Будни / Верую

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