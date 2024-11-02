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Священник мотивировал росгвардейцев Новодвинска на служение Отечеству

    Клирик Архангельской епархии священник Назарий Ярема провел встречу с сотрудниками Росгвардии в Новодвинске.

    «Разговор состоялся по инициативе руководства подразделения, — прокомментировал событие отец Назарий. — Побеседовали с сотрудниками ведомства о православной вере, о духовной жизни, о служении Церкви Христовой. Сотрудникам силовых ведомств важно быть не только физически развитыми, но и духовно сильными».

    По словам отца Назария, общение прошло в теплой атмосфере, подобные встречи будут продолжаться. 

20 ноябрь 09:16 | : Будни / Верую

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