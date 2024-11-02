Священник мотивировал росгвардейцев Новодвинска на служение Отечеству

Клирик Архангельской епархии священник Назарий Ярема провел встречу с сотрудниками Росгвардии в Новодвинске.

«Разговор состоялся по инициативе руководства подразделения, — прокомментировал событие отец Назарий. — Побеседовали с сотрудниками ведомства о православной вере, о духовной жизни, о служении Церкви Христовой. Сотрудникам силовых ведомств важно быть не только физически развитыми, но и духовно сильными».

По словам отца Назария, общение прошло в теплой атмосфере, подобные встречи будут продолжаться.