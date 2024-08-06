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Прокурор Белогуров навел порядок в исправительных колониях Плесецкого округа

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым проведены проверки состояния законности в дислоцированных в Плесецком районе исправительных колониях № 21 и 29, а также созданных на базе исправительной колонии № 21 двух изолированных участков, где отбывают наказание осужденные к принудительным работам. В ходе этих проверок посещены запираемые помещения, в том числе, камеры штрафного изолятора, одиночные камеры, помещения камерного типа, помещения столовых, банно-прачечных комбинатов, ряд общежитий и рабочих объектов, где трудоустроены осужденные. На волнующие осужденных вопросы даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Отмечено, что администрациями проверенных учреждений принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания, надлежащей охраны и изоляции осужденных к лишению свободы, а также контроля за осужденными к принудительным работам, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. Тем не менее, прокурорскими работниками выявлены нарушения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации проведения с осужденными к лишению свободы воспитательно-профилактической работы.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.

 

17 сентябрь 12:34 | : Будни

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