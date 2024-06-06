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Архангелогородцы не хотят платить за своих курящих детей

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки. Опрос, проведённый SuperJob, показал, что каждый третий архангелогородец (35%) поддерживает инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 42% опрошенных высказались против этой идеи. Каждый четвёртый (23%) затруднился с оценкой.

 Мужчины оказались более категоричны в этом вопросе: 38% из них поддержали введение штрафов (против 32% среди женщин). Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди северян старше 45 лет доля поддержки составила 40% (против 31% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 39% (против 30% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей). Интересно, что за штрафы высказались и 27% тех, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

 29% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания: 32% против 19%. Каждый второй родитель (51%) выступает против законопроекта. Каждый пятый (20%) затруднился ответить.

 Согласно исследованию, 71% родителей мальчиков и 81% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.

(на фото: шпана, 50-е годы ХХ века, курение активно вредит молодым организмам)

12 июль 09:28 | : Скандалы

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