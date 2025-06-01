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Священник не оставляет вниманием пациентов психиатрическо больницы Архангельска

    Отделение стационарного принудительного лечения Архангельской клинической психиатрической больницы посетил священник Василий Лапко. Клирик совершил молебен и побеседовал с пациентами.

    Вместе с отцом Василием учреждение посетил исполнительный директор церковной благотворительной организации «Рассвет» Валерий Смирнов.

    «Стараемся регулярно бывать в лечебных корпусах, — отметил Валерий Смирнов. — Наша миссия заключается в практической помощи каждому, кто обращается. По согласованию с администрацией больницы все просьбы стараемся удовлетворить. Выздоровление и достижение стойкой ремиссии возможно только при совместных усилиях священников, сестер и братьев милосердия, общественных организаций, волонтеров».

    Священник Василий Лапко и Валерий Смирнов благодарят главного врача больницы Виктора Амосова и заведующих отделениями.

    Напомним, что в 2024 году в отделении для обслуживания детского населения Архангельской клинической психиатрической больницы оборудовали молитвенный уголок.

    Взаимодействие Церкви с учреждениями здравоохранения совершается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церковью. Документ был подписан 18 июня 2015 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.

    Процитируем статью 14 этого Соглашения: «Стороны взаимодействуют в сфере организации оказания духовной и медицинской помощи бездомным в части повышения доступности качественной медицинской помощи бездомным, а также в части информирования о возможностях получения такой помощи бездомными, включая медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология"». 


14 июль 09:15 | : Будни / Верую

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