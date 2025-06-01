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Спецназовцы архангельского УФСИН показали искусство печь картошку

Сотрудники отдела специального назначения «Сивуч» УФСИН России по Архангельской области поделились рецептом для кулинарной книги  «Готовь как спецназ».

 В рамках подготовки к празднованию 35-летия со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России инициировано издание продолжения сборника рецептов от бойцов спецназа уголовно-исполнительной системы. На страницах издания собраны  описания блюд, которые сотрудники ОСН готовят в полевых условиях. Первая книга вышла пять лет назад и получила положительный отклик общественности.  

 В этот раз бойцы «Сивуча» поделились рецептом походных опалих. Печеная на углях картошка популярное блюдо в Архангельской области и, как отмечают спецназовцы, максимально полезный рацион. В клубнях, запечённых целиком, сохраняются все вещества. Приготовить опалихи весьма просто – для этого потребуется костёр, ведро для большой порции и любые начинки для разнообразия вкуса.

В полевых условиях печеный картофель – это питание, которое помогает оставаться бойцам не только сытыми, но и бодрыми, благодаря свойствам продукта. Кроме этого хоть опалихи и низкокалорийные, но являются богатым источником витаминов и минералов, что важно при выполнении служебных задач. 

Отметим, что с предыдущей версией книги в формате можно познакомиться по ссылке на сервисе

ФСИН Cloud: https://ncloud.fsin.uis/s/PxDeZkaG65aRHp4.  В ней представлен рецепт «Поморской ухи» от «Сивучей».


 

11 июль 10:28 | : Будни

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