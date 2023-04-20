Спецназ архангельского УФСИН познакомил школьников с секретами службы

Сотрудники отдела специального назначения и Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области провели занятие для школьников.

В гости к офицерам приехали учащиеся Русской классической школы. Мероприятие прошло по ходатайству отдела религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии с целью патриотического воспитания молодежи, формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважительного отношения к людям, стоящим на защите законности и правопорядка.

В начале встречи на базе отдела специального назначения "Сивуч" для ребят была проведена тематическая беседа о деятельности первого в области спецподразделения. Им показали фильм, рассказывающий о появлении спецназа в уголовно-исполнительной системе и задачах, которые выполняют сотрудники.

В спортивном зале бойцы ОСН продемонстрировали школьникам элементы рукопашного боя. Но самая интересная часть мероприятия ждала ребят на улице. Здесь спецназовцы показали прохождение полосы препятствий с элементами высотной полготовки и смогли увидеть и даже прокатиться на бронированном автомобиле «Выстрел».

Также мальчишки и девчонки увидели, как выполняют свои обязанности кинологи УИС. Вместе со своей служебной собакой специалист Управления по конвоированию преодолели полосу препятствий и отработали задержание преступника. Кроме этого ребята посетили учебные места конвоиров - самолет и специальный вагон.