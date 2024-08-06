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Почти половина архангелогородцев довольна современной медициной

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

 40% архангелогородцев считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (44% против 36%). 56% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом — лишь 29%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.

 Доступность медицинских услуг в своем городе архангелогородцы оценили в среднем на 3,4 балла, а качество — на 3,3 балла из 5. Стоит отметить, что не все имеют на этот счет одинаковое мнение — доступность и качество медуслуг выше оценивают граждане в возрасте до 34 лет (по 3,5 балла в среднем) и те, кто получает до 50 тыс. руб. (доступность — на 3,8, качество — на 3,4 балла). Горожане с более высокими доходами реже ставят высокие оценки отечественному здравоохранению, средние баллы за доступность и качество медуслуг — по 2,7.

 

17 сентябрь 11:55 | : Будни

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