В Поморье «синие воротнички» стали чаще строить карьеру

В прошлом году карьера лучше складывалась у россиян, не имеющих высшего образования.

Развитие карьеры в прошлом году среднестатистический архангелогородец оценил в среднем на 5,8 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,1 балла против 5,6 балла у мужчин. Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодежь до 24 лет: в среднем на 6,4 балла.

Для сравнения, у северян старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,6, и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл. Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,6 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,3 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.



Люди со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,1 балла против 5,7 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл. Ситуация вполне ожидаемая: в стране острый дефицит квалифицированных рабочих, их зарплаты за год выросли сильнее, чем заработок ИТР и линейных менеджеров.

(фото с https://vk.com/wall330454690_42826)