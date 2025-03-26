Судебные приставы высадили в Архангельске аллею гордости

В ноябре 2025 года Федеральная службы судебных приставов празднует своё 160-летие. В честь юбилея сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу высадили аллею на территории областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова.

В экологической акции приняли участие руководство и сотрудники Управления, члены Молодежного и Общественного совета.

Для озеленения территории у главного корпуса больницы, опираясь на пожелания её сотрудников, судебные приставы закупили кусты спиреи. Это растение часто используют в декоративном садоводстве из-за разнообразия форм, окраски цветков и, что очень важно, продолжительности цветения.

- Аллея, несомненно, украсит территорию, а сотрудники будут с гордостью вспоминать об участии в этом добром деле. - отметила заместитель руководителя Управления Анна Шмелева. - Место выбрано не случайно: мы очень надеемся, что все кусты приживутся и будут радовать маленьких пациентов и их родителей своей красотой. А положительные эмоции — это пусть к выздоровлению».



