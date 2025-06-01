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Дмитрий Морев: С Днем рождения, любимый город!

В своем обращении к горожанам глава столицы Поморья отмечает успехи города и перспективы развития.

 - Спустя 441 год с момента основания Архангельск по-прежнему полон сил и энергии, потому что остаются молоды душой его жители – главное богатство северной земли.

 Последние 5 лет Архангельск меняется к лучшему: открываются новые предприятия, развивается порт, строятся жилые кварталы, школы и садики, спортивные центры и дороги, благоустраиваются территории отдыха.

 Каждый из нас сохраняет память о подвиге предыдущих поколений, строивших Архангельск, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, работавших для развития областного центра в мирные десятилетия. Архангелогородцы - люди с сильным характером, умелые и находчивые, честные и трудолюбивые. Мы искренне любим свой город и ежедневно дарим ему тепло и доброту своих сердец. А, значит, завтрашний день столицы Поморья будет наполнен мирным созидательным трудом, заботами о детях и родителях, счастьем и уверенностью в будущем. Любовь к родной земле, дому, семье – главный ключ к нашему успеху!

 В этот замечательный день желаю всем архангелогородцам и гостям столицы Поморья крепкого здоровья, оптимизма, успехов и новых свершений! С Днём города! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.


                       


                                               

    

29 июнь 09:55 | : Будни

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