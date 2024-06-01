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Александр Цыбульский: Всё началось с указа царя Ивана

- Уважаемые архангелогородцы! От всей души поздравляю вас с Днем рождения Архангельска!

440 лет назад по указу русского царя Ивана IV на высоком берегу величественной Северной Двины начали возводить ставший впоследствии не менее величественным город.

Первый международный порт страны, колыбель российского флота, северный форпост государства, ворота в Арктику, Город воинской славы – Архангельск всегда играл важную роль в развитии российского государства.

В его истории немало славных страниц, и пишут их архангелогородцы, искренне и беззаветно любящие родной край, сильные духом, преданные своему делу, бережно хранящие традиции и живущие по заветам предков. Эти черты всегда отличали жителей Архангельска и во все времена позволяют им делать свой город удивительным и неповторимым.

Архангельск растет, развивается и хорошеет с каждым годом: активно строятся современные жилые дома и целые кварталы, открываются детские сады и школы, ремонтируются и строятся дороги, развивается общественный транспорт, благоустраиваются дворы и общественные пространства.

Развивается и научно-образовательная сфера города, в ближайшей перспективе – строительство в центре Архангельска студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Не стоят на месте промышленные предприятия, многие из них знают далеко за пределами региона и страны.

Архангельск по праву считается культурной столицей Русского Севера, хранителем истинной души его народа. Художники и скульпторы, поэты и писатели архангельского края всегда отводили особое место его столице в своем творчестве.

От всей души желаю каждому архангелогородцу добра, благополучия и возможности для самореализации на родине. С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

30 июнь 09:42 | : Будни

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