Архангельск в объективе телекамеры. Дмитрий Морев рассказывает

Как сообщил глава столицы Поморья Дмитрий Морев, популярная программа «Доброе утро. Первый канал» целую неделю посвятит нашему городу: в эфир выйдут сюжеты и прямые включения с героями-архангелогородцами.

Режиссеры сделали выбор в пользу Архангельска, увидев здесь самобытность и туристическую привлекательность.

- Для Архангельска стать героем федерального медиапроекта престижно и полезно: это вклад в «копилку» развития города как центра притяжения туристов, - отметил Дмитрий Морев.

Посмотреть на родной город глазами московской съемочной группы мы сможем уже в конце июня. Каждый час с 5 до 9 утра в эфир будут выходить сюжеты об Архангельске, а с 7 до 9 часов их дополнят прямые включения.

Тематику определяла дирекция утреннего канала: «Архангельск – город 25-ти островов», «Северная еда», «Комары и мошки», «Ремесла Севера», «Рыбаки и рыба», «День города Архангельска».

Пресс-служба администрации города помогает продюсерам выбрать точки съемок и локации для прямых включений.

Развитие внутреннего туризма является одной из задач президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство".