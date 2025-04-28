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Архангельск в объективе телекамеры. Дмитрий Морев рассказывает

Как сообщил глава столицы Поморья Дмитрий Морев, популярная программа «Доброе утро. Первый канал» целую неделю посвятит нашему городу: в эфир выйдут сюжеты и прямые включения с героями-архангелогородцами.

 Режиссеры сделали выбор в пользу Архангельска, увидев здесь самобытность и туристическую привлекательность.

 - Для Архангельска стать героем федерального медиапроекта престижно и полезно: это вклад в «копилку» развития города как центра притяжения туристов, - отметил Дмитрий Морев.

 Посмотреть на родной город глазами московской съемочной группы мы сможем уже в конце июня. Каждый час с 5 до 9 утра в эфир будут выходить сюжеты об Архангельске, а с 7 до 9 часов их дополнят прямые включения.

 Тематику определяла дирекция утреннего канала: «Архангельск – город 25-ти островов», «Северная еда», «Комары и мошки», «Ремесла Севера», «Рыбаки и рыба», «День города Архангельска».

 Пресс-служба администрации города помогает продюсерам выбрать точки съемок и локации для прямых включений.

 Развитие внутреннего туризма является одной из задач президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

 

16 июнь 17:46 | : Будни

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