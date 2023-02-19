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Заупокойная митрополита Корнилия в честь Родительской субботы

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 июня совершил в Ильинском соборе Архангельска парастас. Особое заупокойное богослужение прошло накануне Троицкой родительской субботы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, пел квартет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    Троицкая родительская суббота получила название в связи с тем, что она приходится за день до великого двунадесятого праздника — дня Святой Троицы, Пятидесятницы.

    Традиция на Троицу молиться об умерших существует со дня установления праздника, называемого также «днем рождения Церкви», членами которой являются не только живущие сейчас верующие, но и те, кто уже закончил свой земной путь. В день Пятидесятницы дело спасения мира завершилось схождением Святого Духа, Своей благодатью касающегося и живых, и мертвых. И в Троицкие дни особенно ощущается единение всей Церкви.

    Считается, что чистосердечная молитва живых и благодеяния в память об умерших облегчают участь даже тех, кто оказался в аду. Об «во аде держимых» Церковь молится и в сам праздник Троицы во время особых, раз в год читаемых коленопреклоненных молитв. Возможно, именно поэтому существует заблуждение, что в Троицкую родительскую субботу можно молиться о некрещёных и самоубийцах. О тех, кто сам отделил себя от Бога своим неверием или смертным грехом, молиться можно и нужно самостоятельно, а вместе с Церковью — только за тех, кто был и остается ее членом, пусть даже грешным и заблудшим. 

(по материалам Архангельский епархии)

03 июнь 09:09 | : Будни / Верую

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