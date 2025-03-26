Воспитанников колонии под Архангельском мотивируют к получению профессии

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) состоялась мотивационная встреча с представителями студии сварки «Кузнецы Молодцы».

Уже не в первый раз руководитель проекта Сергей Кузнецов встречается с подростками, отбывающими наказание. Гость поделился своей жизненной историей, подчеркнув, что его путь также не был прост. Он рассказал, как смог выбрать направление в жизни, и через труд, и профессию добиться результата.

- Важно ни где ты находишься, а куда ты идёшь, - подчеркнул Сергей Кузнецов, обращаясь к воспитанникам.

Во время мероприятия ребятам показали яркие видеоролики с профессиональными сварочными работами, современными аппаратами и кадры с фестиваля «Сварочка-фест», который объединил мастеров сварки со всей страны. Видео наглядно продемонстрировало, что профессия сварщика сегодня - это работа, которая требует не только силы, но и таланта, она может быть настоящим искусством. Такие встречи важны для формирования у подростков веры в себя, уважения к труду и понимания, что любой путь можно начать с чистого листа.