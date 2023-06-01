Дмитрий Морев восхитился уникальным архангельским предприятием

О своем визите к «кузницам-молодцам» рассказывает градоначальник поморской столицы:

- Познакомился с уникальным предприятием – студией сварки «Кузнецы Молодцы», где работают удивительные творческие люди, которые стремятся развивать у молодого поколения интерес к профессии сварщика.



Компания производит кованые мебель, лестницы, ворота и заборы, рекламные конструкции, эксклюзивные подарки и арт-объекты.



Руководитель студии Сергей Кузнецов показал производство и рассказал о готовящемся впервые для Архангельска событии - Фестивале сварки «Сварочка фест». Он состоится с 15 по 17 сентября на базе предприятия.



Куратором фестиваля выступила именитая московская скульптор и художник, «королева сварки» Александра Ивлева. Сейчас специалисты вместе с ней создают здесь сложный и уникальный арт-объект для города Липецка. Но я уверен, что их опыт и творческие способности пригодятся и Архангельску. Как раз мы об этом с Сергеем и говорили.



Во время фестиваля состоится конкурс лучших кованых скульптур. Арт-объекты победителей, вполне возможно, украсят одну из наших улиц. Всех приглашаю окунуться в мир этой, теперь уже снова престижной, профессии и посетить фестиваль. А меня пригласили в жюри по отбору эскизных работ конкурса. С удовольствием приму участие.



